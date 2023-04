Pga Tour, Molinari allo Zurich Classic of New Orleans con Donald

Da domani, 20 aprile, fino a domenica (23 aprile) parte lo Zurich Classic of New Orleans ad Avondale, in Louisiana, unico torneo del Pga Tour che si disputa con formula a coppie e con Edoardo Molinari grande protagonista. L'azzurro, uno dei vice capitani del Team Europe alla Ryder Cup 2023, giocherà insieme al capitano, l'inglese Luke Donald.