Golf, Tiger Woods denunciato dall'ex fidanzata Erica Herman

Nuovi guai per Tiger Woods. Gli avvocati della star del golf saranno presto in tribunale nel tentativo di fermare una causa intentata dall'ex fidanzata dello sportivo. Erica Herman, che è stata mollata da Woods qualche mese fa dopo sei anni di relazione, ha chiesto l'annullamento del contratto di riservatezza siglato con il golfista dopo il primo incontro. La donna lavorava come manager nel ristorante in Florida di Woods quando è iniziata la loro liaison e sostiene di aver firmato l'accordo sotto costrizione perché Tiger ha minacciato di licenziarla se non l'avesse fatto. Gli avvocati di Woods negano però questa versione.