Golf, Us Open: Molinari eliminato al taglio, in vetta Fowler

LOS ANGELES (California) - Si è concluso al taglio dei primi due giri l'Us Open di Chicco Molinari . Il golfista torinese, a caccia di un posto nel Team Europe della prima storica Ryder Cup ospitata dall'Italia e che si terrà a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre, non è riuscito a qualificarsi per le ultime due giornate del celebre torneo statunitense.

Molinari eliminato al taglio

Molinari ha chiuso infatti il secondo giro del major che si sta disputando sul percorso del Los Angeles Country Club in California in 145 colpi, 5 sopra il par. Un numero non sufficiente per accedere al weekend della finale. In vetta c'è sempre lo statunitense Rickie Fowler con 130 (-10), davanti a Wyndham Clark con 131. Al terzo posto Rory McIlroy e Xander Schauffele con 132.

Tutte le notizie sul golf su corrieredellosport.it