Ryder Cup, Mattarella presente? Chimenti svela un indizio

Manca sempre meno all'inizio della 44esima edizione della Ryder Cup , che metterà a confronto 24 dei migliori campioni del golf mondiale, e che per la prima volta nella storia si svolgerà in Italia, e precisamente al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio a Roma .

Chimenti, l'indizio su Mattarella

In merito, il presidente della Fig Franco Chimenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della presentazione del punto informazioni alla Stazione Termini: "Ryder Cup? Mi dispiace per quelli che speravano non si facesse, è questo il Paese in cui viviamo. L'evento però si fa. Nessuno scommetteva un euro sul suo successo, invece lo è stato, e sarà pazzesco. Oggi sono stato al campo e sono rimasto senza parole di fronte alla grandiosità. E' una cosa spaventosa, vi accorgerete di quanta gente arriverà". Poi chiosa sulla presenza o meno di Sergio Mattarella: "Se ci sarà anche Mattarella? Questo dipende da lui, io lo spero", ha concluso Chimenti.