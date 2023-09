Ryder Cup a Roma, che bufera tra gli americani: "Comportamenti da bambini"

"Si è comportato come un bambino"

Brooks Koepka ha attaccato Jon Rahm per il suo comportamento in campo: "Vuol dire che adesso farò il broncio come lui. Ma si sa quello che è. Si è comportato come un bambino, ma siamo adulti. Adesso andiamo avanti", riferendosi ai festeggiamenti dello spagnolo per il 18° putt, con cui ha siglato il pareggio nel match.