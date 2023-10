Retroscena McIlroy, il racconto del furioso scontro nel parcheggio della Ryder Cup: "Mai visto niente di simile”

ROMA - Anche il golf vive di polemiche e di risse quasi sfiorate. E’ quanto accaduto alla Ryder Cup andata in scena al Marco Simone di Roma. Rory McIlroy ha avuto un furioso scambio di vedute nel parcheggio al termine delle partite del secondo giorno della Ryder. “E’ il momento più antisportivo che abbia mai provato in tutta la mia carriera - ha sottolineato Rory McIlroy - LaCava non si è comportato come un golfista professionista dovrebbe. Io lo lasciato che Patrick colpisse i suoi putt, mentre lui non ha fatto la stessa cosa con me. Non è così che si dovrebbe giocare a questo gioco. Né da un giocatore, né da un caddie, né da nessuno. Ho pensato che fosse completamente irrispettoso. Questo episodio è la cosa che mi ha fatto più infuriare in tutta la mia carriera”.