Ryder Cup, il messaggio inedito di Mourinho prima della vittoria con il Frosinone

Ryder Cup, il messaggio di Mourinho

Il messaggio è arrivato direttamene dall'allenatore della Roma José Mourinho che poco prima del match contro il Frosinone ha seguito le ultime ore della sfida in tv. "Sono arrivati messaggi da molti amici, familiari, capitani e giocatori del passato. Poi ne ho ricevuto uno da José Mourinho. Semplicemente fantastico. Il mio telefono stava esplodendo!", ha affermato Donald. Lo Special One ha scirtto un messaggio ricco di ammirazione nei confronti del capitano, vera leggenda del golf, imbattuto in Ryder Cup sia da giocatore che al debutto da capitano.