PGA Tour, McIlroy il giocatore più popolare del 2023: bonus da 15 milioni

Momento magico per Rory McIlroy , stella del golf. L'ufficialità deve ancora arrivare ma sarà lui giocatore più popolare e influente del PGA Tour 2023 . Il nordirlandese, numero 2 al mondo, riceverà un bonus di 15 milioni di dollari e chiuderà un anno per lui da ricordare che ha raggiunto il suo culmine con l'euro-trionfo alla Ryder Cup di Roma .

Tiger Woods scivola al secondo posto

Questa volta non finirà sul gradino più alto del podio, ma quella di Tiger Woods, considerate le gare giocate quest'anno, è più di una vittoria. Il californiano, che ha fatto suo il "Player Impact Program" nel 2021 e nel 2022, stavolta si è classificato 2/o in questa classifica ideata dal PGA Tour tre anni fa e che premia i golfisti per la loro capacità di coinvolgere i fan e promuovere questa disciplina indipendentemente dalle prestazioni sul campo. "The Big Cat", che nel 2023 ha giocato appena due gare, incasserà 12 milioni di dollari. Dietro di lui, al 3/o posto, lo spagnolo Jon Rahm (9.000.000), principale obiettivo di mercato della Superlega araba.