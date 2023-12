Golf folle, stipendio da pazzi per Jon Rahm: guadagnerà più di Ronaldo e Messi insieme!

Rahm, stipendio folle: staccati CR7 e Messi

"I soldi contano" ha detto Rahm per giustificare la sua scelta, che lo ha fatto diventare lo sportivo più pagato al mondo. "Guadagnerà circa 465 milioni di euro" spiega il 'Daily Mail' che spiega poi come il suo stipendio "superiore di quasi tre volte rispetto a quello di Cristiano Ronaldo, che secondo Forbes guadagna 158 milioni di euro a stagione, seguito da Messi con 151 milioni di euro". Il golfista spagnolo, in pratica, guadagnerà 155 milioni di euro circa in più di Ronaldo e Messi insieme.