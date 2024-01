Golf, Scheffler è il miglior giocatore del Pga Tour 2023

ROMA - L’americano Scottie Scheffler conquista per il secondo anno consecutivo il Jack Nicklaus Award, riconoscimento che va al miglior golfista dell’anno. Dopo aver vinto nel 2022, il golfista del New Jersey si è confermato il miglior giocatore del PGA Tour anche nel 2023. Scottie Scheffer ha superato la concorrenza di altri campioni come Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland e Wyndham Clark.