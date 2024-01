ROMA - Una nuova grande soddisfazione per il golf italiano grazie a Edoardo Molinari, tra gli artefici del successo europeo alla Ryder Cup 2023 di Roma. Il suo supporto, anche statistico, si è rivelato decisivo e così il capitano del team Europe, Luke Donald, lo ha confermato come primo vicecapitano del Vecchio Continente anche per la sfida agli Usa in programma nel 2025 a Bethpage (New York).