Spavento per Tiger Woods mentre gioca a golf: "Mi gira tutto". Cade a terra e viene soccorso con le flebo 

Malore Tiger Woods, cosa è successo

Al secondo giro, dopo la sesta buca, Tiger ha chiesto aiuto ai giudici di percorso non sentendosi bene. Un forte senso di vertigine e la corsa con un cart nella sede del torneo dove è stato trattato con delle flebo per via endovenosa. I miglioramenti sono arrivati quasi subito con i sintomi influenzali che si sono attenuati e l’atleta che ha potuto tirare un sospiro di sollievo. “Ha avuto un po’ di febbre ma ero migliorato durante il riscaldamento - ha commentato Tiger Woods -. Quando ho cominciato a camminare e a giocare il mondo ha cominciato a girarmi tutto attorno. Non è stato un problema di schiena ma di disidratazione. Sono stato curato con una sacca per flebo e ora sto molto, molto meglio”, ha concluso. Il 15 volte campione Major tornerà sul Green il prossimo 7 marzo nell’Arnold Palmer.