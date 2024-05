Pendrith vince la CJ Cup di Golf: è il primo titolo nel PGA Tour

MCKINNEY (Usa) - Il canadese Taylor Pendrith vince la CJ Cup Byron Nelson ottenendo il primo titolo in carriera nel PGA Tour dopo aver affrontato 74 gare nel circuito. L’impresa gli ha permesso non solo di assicurarsi un posto per il PGA Championship - secondo Major del 2024 in programma dal 16 al 19 maggio a Louisville - ma anche di entrare nella Top 100 del world ranking.