Incredibile Scheffler, show in campo dopo l'arresto: "Ho fatto stretching in cella"

Una giornata folle per Scottie Scheffler al Pga Championship . Il numero uno del golf mondiale viene prima accusato di aver forzato un posto di blocco, poi litiga con un agente di polizia, quindi viene arrestato e portato in manette in caserma per essere schedato, fotografato e infine rilasciato. Dunque torna in campo e stupisce tutti, guadagnando posizioni grazie ai suoi spettacolari colpi.

Pga Tour, show di Scheffler dopo l'arresto

A Louisville, nel Kentucky, Scheffler è risalito dal 12° al 4° posto della classifica provvisoria (il secondo giro è stato infatti sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità) della 106esima edizione del torneo Major. Con uno score di 133 (67 66, -9) l'americano è distante ora tre colpi dal suo connazionale Xander Schauffele, da solo al comando con 130 (62 68, -12) davanti a Collin Morikawa, secondo con 131 (-11) , e a Sahith Theegala, terzo con 132 (-10). "Mi sono preparato alla gara facendo un po' di stretching in cella", ha provato a sdrammatizzare Scheffler dopo la gara. Il 27enne di Ridgewood (New Jersey), che quest'anno ha già vinto quattro tornei, tra cui il The Masters (per la seconda volta in carriera), è da 42 giri consecutivi che fa registrare un parziale in par o sotto il par. Per lui al Valhalla Golf Club (par 71) round in 66 (-5) con sei birdie e un bogey.

McIlroy perde posizioni, out Tiger Woods e Molinari

Negli Stati Uniti, è invece 11° con 135 (-7) Brooks Koepka. Asso della LIV Golf, campione uscente, ha fatto suo l'evento nel 2023, ma anche nel 2018 e nel 2019. Battuta d'arresto poi per Rory McIlroy. Il nordirlandese, che non conquista uno Slam dal 2014 (l'ultima volta ci riuscì in questa competizione e su questo campo), ha perso 17 posizioni e ora è 22° con 137 (-5). Per la 13esima volta da quando è un giocatore professionista invece, Tiger Woods è uscito al taglio in un Major. Il californiano, 134° con 149 (+7), è stato eliminato come Francesco Molinari, 116° con 146 (+4). L'azzurro vede così allontanare le speranze di qualificarsi ai Giochi di Parigi. Anche una 'hole in one' a Louisville. A realizzarla, Sebastian Soderberg. Lo svedese, 51° con 140 (-2), ha firmato la prodezza alla buca 8 (par 3) utilizzando un ferro 8 da 173 yard (158 metri).