Golf, è tris azzurro all’Us Open: anche Francesco Molinari al Major

ROMA - L'Italgolf cala il tris. Dopo Matteo Manassero ed Edoardo Molinari, anche Francesco Molinari si è qualificato per lo US Open, terzo Major maschile del 2024 in programma dal 13 al 16 giugno a Pinehurst, nel North Carolina. A Dallas, in Texas, il torinese ha staccato il pass chiudendo al 4/o posto, con uno score di 138 (68 70, -4) colpi, la Final Qualifying vinta, con 135 (67 68, -7), dal colombiano Nicola Echavarria. Saranno dunque tre gli italiani che parteciperanno alla 124esima edizione dello US Open. Un buon segnale per il movimento azzurro anche in vista delle Olimpiadi di Parigi. Manassero, oggi miglior azzurro nel world ranking, non gioca infatti un Major dal 2016, Edo Molinari dal 2021.