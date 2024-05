Tragedia nel golf: Murray muore durante un torneo

Morto Grayson Murray, il comunicato

"Siamo devastati nell'apprendere, e lo condividiamo con il cuore spezzato, che il giocatore del PGA Tour Grayson Murray è morto questa mattina. Non ho parole. Il PGA Tour è una famiglia e quando perdi un membro della famiglia, non sei più lo stesso. Piangiamo Grayson e preghiamo per il benessere dei suoi cari", si legge nella nota, firmata dal commissario Jay Monahan, che afferma che i genitori del golfista gli hanno chiesto di continuare con l'attività del torneo perché è "ciò che Grayson avrebbe voluto". "Per quanto sia difficile, vogliamo rispettare i loro desideri", confermando che il terzo round verrà disputati "normalmente".