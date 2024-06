81°Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna: ecco lo show del golf

Cresce l’attesa per l’ 81°Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna , il torneo del massimo circuito europeo golfistico, DP World Tour, che dal 27 al 30 giugno vedrà sfidarsi i campioni del green all’ Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna). In palio un montepremi di 3,250,000 dollari . L’evento, che verrà anticipato dalla Rolex Pro-Am mercoledì 26 giugno, sarà gratuito e avverrà previa registrazione al portale accrediti sulla home page del sito www.openditaliagolf.eu .Tantissimi i fuoriclasse sul tee di partenza, con una numerosa rappresentanza azzurra, a partire da Matteo Manassero , pronta a entusiasmare il pubblico sognando una vittoria italiana che manca dal 2016 quando Francesco Molinari trionfò al Golf Club Milano (a dieci anni di distanza dal suo primo successo nel torneo sul percorso del Castello Tolcinasco GC).

Sport e intrattenimento per tutti

Sport e intrattenimento all’Adriatic Golf Club di Cervia, allestito per l’occasione con Villaggio Ospitalità e Villaggio Commerciale, per una manifestazione che ha il supporto di Infront, official advisor della Federazione Italiana Golf. Per tutte le giornate di gara sono previste attività coinvolgenti: dall’area “Family Open” con la presenza degli educatori qualificati CONI, a “Prova il Golf” con i maestri della PGA Italiana pronti per una prima lezione di avviamento da 15 minuti gratuita, fino alla “US Kids” con attività propedeutiche per i bambini e contest di golf. Per la seconda volta nella sua storia, trentuno anni dopo l’ultima (1993, Modena Golf & Country Club, a imporsi fu il neozelandese Greg Turner), l’Open d’Italia tornerà a disputarsi in Emilia-Romagna che in quei giorni sarà al centro dei grandi eventi sportivi come la 111esima edizione del Tour de France, che partirà dall’Italia il 29 giugno 2024 con la Firenze-Rimini (prima tappa), proseguirà poi con la Cesenatico-Bologna (30 giugno, seconda tappa) e quindi con la Piacenza-Torino (1° luglio, terza tappa), per un omaggio a tre campionissimi come Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi.

I Partner dell’81° Open d’Italia

L’81° Open d’Italia ha come Presenting Partner Istituzionale la Regione Emilia-Romagna e il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Poste Assicura, Acqua S.Bernardo, Deloitte, Caffè Vergnano, Allegrini, APL Lavoro, Sharp (Official Supplier); Piva Group, Fantini Club, Noleggiare, Howden, Mirabilandia (Special Partner); Corriere dello Sport, Tuttosport, RDS (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.