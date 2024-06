Golf, storico successo di Migliozzi all'Open d'Olanda

Migliozzi cala il poker

Con un birdie alla seconda buca del play-off, Migliozzi beffa l'inglese Joe Dean e lo svedese Marcus Kinhult e trionfa nella 105/a edizione del KLM Open, festeggiando così il quarto titolo in carriera sul DP World Tour. Nel complesso è stata una grande prova quella offerta nei Paesi Bassi dagli azzurri, che completano la Top 10 con il quarto posto di Andrea Pavan, il settimo di Matteo Manassero e il decimo di Filippo Celli.

The Open assicurato

Con il successo di Amsterdam, Migliozzi, che dopo Tokyo prenderà parte anche ai giochi di Parigi, torna a vincere a distanza di quasi due anni dall'Open de France del settembre 2022 e potrà disputare, per il quarto anni di fila, il The Open, in programma dal 18 al 21 luglio in Scozia.