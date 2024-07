Superlega araba, Garcia vince tutto in Spagna. Delusione per Rahm

Sergio Garcia vince in casa il LIV Golf Andalucia e festeggia la prima impresa in carriera nella Superlega araba . Lo spagnolo, al Real Club di Sotogrande (Cadice), sul campo che nel 1997 ha ospitato la Ryder Cup, ha sconfitto anche la cabala. Per la terza volta in stagione, per la quarta da quando gioca nel circuito separatista del green, si è ritrovato a contendersi il titolo allo spareggio. Dopo tre sconfitte, è arrivata la gioia grazie a un par alla seconda buca del play-off che gli ha permesso di superare l'indiano Anirban Lahiri. Entrambi hanno chiuso le 54 buche regolamentari con uno score di "-5" colpi, ma a far la differenza, alla fine, è stata la maggiore precisione del 44enne di Borriol.

Superlega araba, bottino pieno per Garcia

Bottino pieno per "El Nino", che nella competizione a squadre ha condotto il suo team, il "Fireballs GC", composto pure da Abraham Ancer, David Puig ed Eugenio Lopez-Chacarra, all'impresa. La compagine capitanata da Garcia ha sconfitto allo spareggio i "Crushers GC" di Bryson DeChambeau, Paul Casey, Charles Howell III e da Lahiri. Giornata nera per l'indiano, che avrebbe potuto conseguire un doppio trionfo ed è rimasto, invece, a bocca asciutta. "Amo questo posto e questo campo. Sono davvero grato a tutte le persone a me vicine per questa affermazione. Sono molto fortunato, vincere in casa è qualcosa di incredibile", la soddisfazione di Garcia. Mentre è rimasto ancora deluso il suo connazionale Jon Rahm. L'ex numero 1 al mondo, nella gara individuale, non è andato oltre il 10° posto (par). Il basco, ormai dallo scorso gennaio, insegue la prima gioia in Superlega araba.