“Fondazione Bambino Gesù Golf Cup”, evento di beneficenza a Roma

In buca per il Bambin Gesù. Ci sono tante maniere per fare sport, se poi si fa sport per fare del bene agli altri, meglio ai bambini che ne hanno bisogno, allora lo sport diventa strumento sociale. Domani, sabato 21 settembre il golf sposa la solidarietà con l’evento organizzati dal Parco di Roma Golf Club denominato “Fondazione Bambino Gesù Golf Cup”. Una gara che vuole sostenere le le attività della onlus e in particolare del progetto “Mi prendo cura di te”. Progetto che si occupa di trovare una sistemazione a quei 35.000 tra bambini e bambine che purtroppo non possono tornare subito nella loro abitazione dopo il ricovero in ospedale avendo bisogno di assistenza altamente specialistica. Per questo la Fondazione Bambino Gesù ha realizzato un centro per le cure palliative pediatriche che è stato inaugurato a marzo del 2022 a Passoscuro vicino all’ospedale di Palidoro, finanziando la ristrutturazione dell’edificio già esistente. Il Centro è il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione. E’ strutturato con dei moduli abitativi, mini appartamenti con bagno attrezzato e con poltrona o divano-letto. In ogni modulo è presente una cucina per preparare cibi graditi al bambino, oltre ai pasti personalizzati forniti dalla struttura. Uno spazio ricreativo e un grande giardino sono a disposizione delle famiglie completano le dotazioni del Centro. In questo senso, il progetto sociale “Mi prendo cura di te” si prefigge di raccogliere i fondi che sono ancora necessari per completare questa opera di solidarietà, rendendo questo Centro unico nel nostro Paese come segno concreto di eccellenza sanitaria e di civiltà.