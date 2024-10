Open di Francia con 7 azzurri: Manassero, i Molinari e Migliozzi al via

I big al via in Francia

Tra i big c'è attesa per l'americano Billy Horschel, numero 17 al mondo che ha recentemente conquistato in Inghilterra il BMW PGA Championship, e l'inglese Justin Rose, campione Major (grazie all'impresa allo US Open 2013) e medaglia d'oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016. I riflettori, inoltre, saranno puntati sui gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, sui britannici Danny Willett e Matt Wallace. Tra i vincitori del torneo, tra gli altri, il tedesco Marcel Siem (2012), che quest'anno ha già vinto l'Open d'Italia a Cervia, il belga Nicolas Colsaerts (2019), runner up la scorsa settimana in Scozia all'Alfred Dunhill Links Championship, e l'austriaco Bernd Wiesberger (2015). Per quel che riguarda i giocatori francesi, cercheranno gloria, davanti al pubblico di casa, Victor Perez (quest'anno quarto alle Olimpiadi), Matthieu Pavon e Antoine Rozner. Non ci sarà, invece, il giapponese Ryo Hisatsune, campione nel 2023. Nel field spazio pure per il giovane ucraino Lev Grinberg. In palio, nel settimo dei nove appuntamenti dei "back 9", un montepremi di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.