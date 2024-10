Ryder Cup 2025, tifosi infuriati per il caro prezzi: "Cifre folli"

I prezzi per assistere alla Ryder Cup 2025 resi noti ieri sul sito ufficiale dell'evento, hanno scatenato le polemiche dei tifosi. La manifestazione andrà in scena dal 26 al 28 settembre del 2025 a New York , nel Bethpage Black Golf Course di Farmingdale. Sarà la 45esima edizione del torneo, che metterà di fronte il Team Usa e il Team Europe. Il tariffario dei prezzi reso noto online, ha fatto infuriare i fans.

Ryder Cup, le proteste dei tifosi

Sui social è montata la polemcica: "Sono prezzi folli e i fan sono tutti furiosi", scrive un utente su X. "I giocatori non vengono neanche pagati, partecipano solo per la gloria e l'onore della vittoria. Dove vanno a finire tutti gli introiti della manifestazione", si chiedono in molti. "Andare a guardare il Masters costa 140 dollari, per il The Open, lo US Open e il PGA Championship ne servono circa 200, com'è possibile arrivare a certe cifre?".