Ryder Cup 2031, la Spagna vede il traguardo: il torneo di golf al 'Camiral' di Girona

ROMA - Trentaquattro anni dopo la prima volta, la Ryder Cup potrebbe tornare a disputarsi in Spagna. Dopo quella del 1997 al Valderrama Golf Club di Sotogrande (quando Costantino Rocca superò nel singolo Tiger Woods), la Ryder Cup 2031 dovrebbe giocarsi al Camiral Golf and Wellness (fino a pochi anni fa noto come PGA Catalunya) di Girona. Secondo le indiscrezioni, la scelta della Ryder Cup Europe per l'assegnazione dell'evento potrebbe arrivare nei prossimi giorni e il circolo dell'imprenditore irlandese Denis O'Brien, fondatore e proprietario di Digicel, nel 2015 inserito nella lista dei 200 miliardari più ricchi al mondo, sarebbe il grande favorito ad ospitare, tra 7 anni, la super sfida del green tra il team Europe e il team Usa. Già in lizza per accoglierla nel 2022 (il torneo fu posticipato poi al 2023, causa Covid-19), quando la Spagna fu battuta dall'Italia (l'edizione dei record si è giocata lo scorso anno al Marco Simone Golf & Country Club), ora sembrerebbe vicina al traguardo. Come rivelato da un rapporto di Ten Golf, "l'annuncio è atteso nei prossimi giorni". Il Camiral Golf è stata la venue, negli anni, di tre Open di Spagna e, dal 2008 al 2014, della fase finale della Qualifying School del DP World Tour (all'epoca dei fatti, European Tour).