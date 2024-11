Molinari show in Spagna: carta confermata per il 2025. Con lui De Leo

Edoardo Molinari si aggiudica il Final Stage delle Qualifying School del DP World Tour, facendo bottino pieno in Spagna . Il torinese ha chiuso con un totale di 399 (65 61 72 68 66 67, -29) colpi, riuscendo a confermare la "carta" per giocare, anche nel 2025 , a pieno titolo, sul massimo circuito continentale maschile.

De Leo show: chiude dodicesimo

Tra gli azzurri festeggia anche il giovane Gregorio De Leo. Il piemontese chiude al dodicesimo posto con 409 (-19) e per la prima volta in carriera affronterà i big del golf europeo per tutta la prossima stagione. De Leo si è messo in evidenza con un vero e proprio capolavoro all''Infinitum Golf di Tarragona, realizzando nelle ultime tre buche un birdie e un eagle show.