Golf, Molinari 15esimo alle Bermuda: in testa due americani

ROMA - Alle Bermuda buon inizio di Francesco Molinari nel Butterfield Championship. Il piemontese a Southampton Parish ha chiuso il primo round (sospeso anzitempo per l'arrivo dell'oscurità con ancora 21 giocatori chiamati ad ultimarlo) del torneo del PGA Tour al 15/o posto con uno score di 68 (-3). Al Port Royal Golf Course (par 71), l'azzurro, che ha realizzato sei birdie, con tre bogey, è distante tre colpi dai due leader, gli americani Justin Lower e Hayden Springer, entrambi in testa con 65 (-6). Dietro di loro, a tallonarli, i connazionali Patrick Rodgers e Joseph Bramlett, 3/i con 66 (-5) al fianco pure di Kevin Dougherty, fermato alla buca 17. Partenza non esaltante, invece, per Camilo Villegas. Il colombiano, vincitore dell'evento nel 2023, è solo 66/o con 72 (+1). L'evento, arrivato alla sesta edizione, vede in gara 120 concorrenti e mette in palio 6.900.000 dollari (1.242.000 è la prima moneta). Per molti protagonisti in campo questa rappresenta una competizione cruciale per provare a confermare la "carta" per giocare sul massimo circuito americano maschile anche nel 2025. Al termine del The RSM Classic (21-24 novembre a St. Simons Island, in Georgia), infatti, i migliori 125 della FedEx Cup se ne assicureranno una piena, mentre quelli fino alla 150esima posizione ne conquisteranno una con meno possibilità di giocare.