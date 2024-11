Pga Tour, McNealy vince il RSM Classic. Male Molinari negli Stati Uniti

Maverick McNealy si gode il Primo successo in carriera sul PGA Tour. E' arrivato primo alla 142esima gara giocata sul circuito. L'americano ha conquistato a Saint Simons Island (nello Stato federato della Georgia, Usa), con un totale di 266 (62 70 66 68, -16) colpi, il The RSM Classic. Nell'ultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, serie di otto tornei dopo il Tour Championship, ha superato in volata i suoi connazionali Daniel Berger e Luke Clanton, 2/i con 267 (-15) come il colombiano Nico Echavarria.