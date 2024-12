Tamburlini giocatrice dell'anno del Ladies European Tour

Chiara è stata nominata prima miglior esordiente nel Ladies European Tour e in questa stagione ha collezionato tre successi nel LET con le affermazioni nei Ladies Open in Sudafrica, in Francia e a Taiwan.

La carriera della giovane svizzera

A soli 25 anni, Chiara ha conquistato il titolo di “Giocatrice dell’Anno”, un riconoscimento che mette in risalto il suo percorso e le performance eccezionali realizzate nel corso della stagione.

Chiara ha intrapreso il suo viaggio nel golf professionistico con l’intento di affermarsi in un ambiente molto competitivo. La sua dedizione e il suo impegno l’hanno portata a risultati eccezionali, non solo sul campo, ma anche nel cuore delle sue colleghe, che l’hanno votata come “player of the year”.

"Voglio ringraziare le mie colleghe per avermi votata come 'player of the year'", dichiara Chiara.

Questo premio rappresenta il massimo riconoscimento per una golfista nel circuito europeo e culmina una stagione che l’ha vista protagonista sin dal suo ingresso nel LET.

"Quest’anno mi sono goduta ogni singolo minuto sul campo da golf e sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti".

La sua strategia di gioco e un approccio mentale positivo, le hanno permesso di affrontare le sfide con determinazione. Ogni torneo ha rappresentato una nuova opportunità per mettere in gioco le sue capacità e per apprendere dalle esperienze sul campo, migliorando sempre di più.

Il futuro di Chiara

Guardando al futuro, Chiara Tamburlini si mostra ottimista e determinata.

A soli 25 anni, è consapevole delle sfide che l’attendono, ma anche delle opportunità che si prospettano grazie ai risultati ottenuti.

Con una base solida e un potenziale illimitato, la golfista svizzera è pronta a tornare in campo con la motivazione e l’energia necessaria per affrontare la nuova stagione.

La storia di Chiara rappresenta un esempio di come il talento, la determinazione e il supporto della comunità possano portare a risultati straordinari. I prossimi tornei offriranno l’occasione per confermare la sua crescita.