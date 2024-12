Ryder Cup 2025 cambia: golfisti americani pagati per giocare

La Ryder Cup 2025, segnerà dunque un nuovo capitolo nella storia del golf, con un mix di tradizione e innovazione.

Ryder Cup 2025

L'evento che si svolgerà a Bethpage, New York, prevede un premio di 500.000 dollari a testa per i golfisti americani. Di questo importo, 200.000 dollari saranno un compenso personale per i golfisti, mentre i restanti 300.000 dollari saranno destinati a opere di beneficenza, sottolineando l’impegno della PGA of America nel promuovere il bene attraverso lo sport, come indicato anche da Tiger Woods,campione americano di golf.

Don Rea, presidente dell'organizzazione statunitense fondata nel 1916, ha dichiarato: "Questa è una straordinaria competizione internazionale e la PGA of America vuole solo aiutare questo sport a crescere. Con i soldi a disposizione stiamo solo cercando di fare del nostro meglio. Posso assicurare che nessun giocatore abbia chiesto compensazioni in denaro".

Questa novità ha generato diverse reazioni nel mondo del golf; da un lato, il team europeo continuerà a giocare per la gloria, l’onore e la tradizione, come è sempre accaduto. Dall’altro, gli atleti americani si troveranno a dover confrontare le proprie motivazioni con un incentivo economico.

Altre dichiarazioni

Don Rea, presidente della PGA of America ha spiegato che questa somma di denaro è una sorta di investimento che si fa pensando al futuro.

Il capitano del team Keegan Bradley, che a 38 anni ha già ottenuto questo ruolo, ha fatto sapere che donerà l'intera somma in beneficenza.

Mentre Scottie Scheffler, il numero 1 della classifica, ha dichiarato: "Tutti noi americani siamo disposti a giocare la Ryder gratuitamente. Ma se hanno deciso di pagarci, penso sia una fantastica notizia. Non credo che questo fattore possa togliere qualcosa allo spettacolo della competizione".