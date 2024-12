Golf: in Florida rientro show per Tiger Woods

A Orlando , in Florida , grande attesa per il rientro show di Tiger Woods . Il californiano, in tandem con il figlio Charlie , ha chiuso il primo round del PNC Championship in testa alla classifica con uno score di 59 (-13).

Il rientro

Il 21 e il 22 dicembre a Orlando, in Florida, il classe ’75 giocherà per il quinto anno consecutivo il PNC Championship, dove sarà presente in coppia con il figlio Charlie.

Woods ha dichiarato: "Sono molto emozionato. Giocare insieme a Charlie è qualcosa di davvero speciale. Non vediamo l’ora di scendere sul green“.

Tiger Woods in Florida è un segnale positivo non solo per i fan, ma anche per il mondo del golf in generale, dati i problemi fisici che hanno minato le condizioni del californiano.

I dolori alla schiena lo avevano frenato negli ultimi mesi, costringendolo anche al ritiro al Genesis Invitational di Los Angeles nello scorso febbraio.

Dopo diverse operazioni alla schiena, ha dovuto fare i conti anche con un i postumi di un grave incidente automobilistico nel 2021.

Un trofeo gli manca da ormai cinque anni, ma la sua partecipazione al PNC Championship segna una tappa importante per il suo futuro.

Inoltre ha sempre dichiarato di non volersi ritirare, almeno non prima di essere tornato alla vittoria in un torneo.

Woods, sarà accompagnato dal figlio 15enne Charlie, che frequenta il secondo anno della Benjamin School di Palm Beach Gardens, e si è reso protagonista con diverse prodezze, tra cui una uscita dal bunker, con pallina a pochi centimetri dalla buca, che ha strappato gli applausi di tutti i presenti. E ora, nell'ultimo e decisivo round, i Woods proveranno a prendersi l'intera posta in palio.

Gli inizi

Tiger Woods ha iniziato ad allenarsi da subito ed era un campione già dall'infanzia alternando vittorie, ma anche momenti caratterizzati da molte sfide e problemi.

Durante la sua carriera, vittoria dopo vittoria ha rivoluzionato il mondo del golf, dominato fino a quel momento da bianchi benestanti, diventando un record vivente e un simbolo di cambiamento per tutta la comunità afroamericana.

Per anni è stato lo sportivo più pagato della storia.

Oggi dopo tempo lontano dalle competizioni torna in campo in coppia con il figlio.