Golf, Schauffele sulla Ryder Cup 2025: "Tutti i proventi in beneficenza"

Xander Schauffele ha annunciato che tutti i soldi della Ryder Cup 2025 saranno devoluti ai bisognosi. Il numero 2 del golf mondiale è solo l'ultimo ad aver aperto all'iniziativa dopo lo scoppio della vicenda che sta riguardando i top player americani. Dalla Ryder Cup 2025 che avrà luogo a Bethpage (new York), infatti, i partecipanti riceveranno 500.000 dollari a testa, di cui 300.000 da devolvere ad enti no profit. "Tutti i soldi che incasseremo per giocare la Ryder Cup verranno devoluti in beneficenza" - così il golfista originario di San Diego in vista della competizione in programma il prossimo settembre.