Golf, Taylor trionfa al Sony Open contro Echavarria: ecco come è andata

Nick Taylor vince il Sony Open nella finale contro il colombiano Nico Echavarria grazie ad un birdie alla seconda buca del play-off e firma il suo quinto successo in assoluto sul massimo circuito statunitense. Nella finale a Honolulu, Hawaii, i due golfisti hanno chiuso le 72 buche regolamentari con uno score di 264 (-16), ma a far la differenza, allo spareggio, è stata una prodezza del canadese. Per la 16esima volta nella storia della competizione, la sesta nelle ultime dieci edizioni, l'evento si è deciso al play-off. Per quanto riguarda il ranking mondiale, il 36enne originario di Winnipeg è passato dalla 73esima alla 29esima posizione intascandosi 1.566.000 di dollari a fronte di un montepremi totale di 8.700.000.