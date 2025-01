Golf, al via il Pga Tour con campioni e celebrità: Scheffler torna in campo da favorito

Torna il Pga Tour con l'AT&TT Pebble Beach Pro-Am, in programma in California da domani 30 gennaio a domenica 2 febbraio.Tutto è pronto per il secondo 'signature event' del massimo circuito statunitense che metterà in palio 20.000.000 di dollari, di cui 3.600.000 andranno al vincitore. Torneranno i più grandi campioni, tra cui Scottie Scheffler a Rory McIlroy, e ci saranno personaggi d'eccellenza dallo sport e non solo, da Pau Gasol a Tom Brady passando da Larry Fitzgerald e Steve Young, ma anche Condoleezza Rice, segretario di Stato degli Stati Uniti dal 2005 al 2009. Sarà il quinto torneo regolare della FedEx Cup e nei primi due round, sui due percorsi del Pebble Beach Golf Links e del Spyglass Hill, dilettanti-celebrità saranno al fianco di 80 campioni. Non è previsto il taglio e i big della disciplina, nelle ultime 36 buche, si contenderanno il titolo al Pebble Beach Links.