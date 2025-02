Golf, quattro azzurri al Qatar Masters per sognare la Ryder Cup

Francesco Laporta e Andrea Pavan per confermare quanto di buono fatto in Bahrain, Guido Migliozzi per riscattare le ultime due uscite al taglio, Gregorio De Leo per mettersi in mostra e sfruttare la chance di giocare sul DP World Tour. Obiettivi diversi per i quattro azzurri impegnati, dal 6 al 9 febbraio a Doha, nel Commercial Bank Qatar Masters. In palio non solo punti per qualificarsi alla Ryder Cup di Bethpage (New York), ma anche un montepremi complessivo di 2,5 milioni di dollari di cui 425 mila andranno al vincitore.