Phoenix Open: Matsuyama sfida Scheffler in Arizona

A Scottsdale, in Arizona, è tutto pronto per il Phoenix Open.

Dal 6 al 9 febbraio in gara ci saranno anche 29 tra i migliori 50 giocatori al mondo, a partire da Scottie Scheffler.

L'americano, reduce dal nono posto nell'AT&T Pebble Beach Pro-Am vinto da Rory McIlroy, nel 2022 ha festeggiato il suo primo titolo sul PGA Tour al Phoenix Open. Settimo nel 2021, terzo nel 2024, è tra i grandi favoriti anche quest'anno.