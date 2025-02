PGA Tour, grande occasione per Manassero e Molinari al Mexico Open

Matteo Manassero e Francesco Molinari tornano a giocare nel PGA Tour . Dal 20 al 23 febbraio, a Nuevo Vallarta, saranno tra i protagonisti del Mexico Open . Il torneo, che si disputerà sul percorso del VidantaWorld, metterà in palio 7 milioni di dollari (1,26 milioni al vincitore). Il californiano Jake Knapp difenderà il suo unico titolo conquistato finora sul massimo circuito statunitense maschile.

Le ambizioni di Manassero e Molinari

Momenti differenti per Manassero e Molinari. Il primo si è classificato 43° nel The American Express e 25° nel Farmers Insurance Open, mentre il torinese è reduce da due uscite al taglio. Occasione importante per i due azzurri, visto che i big mondiali saranno praticamente tutti a riposo. Tra gli avversari da battere, sicuramente, l'inglese Aaron Rai e lo statunitense Akshay Bhatia, rispettivamente al 29° e al 30° posto nel ranking mondiale.