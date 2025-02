Pga Tour, Molinari e Manassero pronti a stupire in Florida: in palio 9 milioni di dollari 

E’ tutto pronto in Florida. Dal 27 febbraio al 2 marzo andrà in scena il Cognizant Classic in The Palm Beaches. A Palm Beach Gardens, tra i protagonisti in gara, spazio anche a Francesco Molinari e Matteo Manassero. Il torneo (ex Honda Classic) metterà in palio 9.200.000 dollari, di cui 1.656.000 andrà al vincitore. Non solo. L’evento rappresenterà l'ultima opportunità, per i non ancora qualificati, per staccare il pass per il The Players Championship (13-16 marzo in Florida), evento clou del Pga Tour che anche quest'anno vanterà un montepremi di 25.000.000 di dollari.