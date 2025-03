Golf, Superlega Araba: Niemann vince a Singapore

ROMA - Quarta vittoria nella Superlega araba per Joaquin Niemann. Il cileno bissa l'impresa dello scorso febbraio in Australia e conquista anche la gara individuale del LIV Golf Singapore. Dopo i due exploit del 2024, quest'anno il 26enne di Santiago del Cile ha già servito un'altra doppietta nella lega separatista del green. Al Sentosa Golf Club (Serapong Course, par 71), con uno score di 196 (67 64 65, -17), ha dominato la scena staccando di cinque colpi l'americano Brooks Koepka, 2/o con 201 (-12) e di sei l'australiano Ben Campbell, 3/o con 202 (-11). Mentre lo spagnolo David Puig si è classificato 4/o con 203 (-10) davanti, tra gli altri, al suo connazionale Jon Rahm (golfista più pagato al mondo) e all'americano Dustin Johnson, entrambi 5/i con 204 (-9). Seconda impresa consecutiva, nella competizione a squadre, per i "Fireballs GC" guidati dall'iberico Sergio Garcia, con i suoi connazionali Puig e Luis Masaveu e il messicano Abraham Ancer. Con un totale di "-22" hanno avuto la meglio sulla "Legion XIII" di Rahm, Tyrrell Hatton, Caleb Surratt e Tom McKibbin, runner up con "-19"

