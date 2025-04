McIlroy nella storia: trionfo nel Masters e primo Grande Slam per un europeo

AUGUSTA (Stati Uniti) - Rory McIlroy entra nella storia del golf mondiale. Il 35enne campione nordirlandese ha vinto per la prima volta in carriera il Masters di Augusta , in Georgia, completando così il Grande Slam e diventando il sesto giocatore ad aggiudicarsi almeno un trionfo in tutti e quattro i tornei Major di golf. McIlroy ha battuto allo spareggio il britannico Justin Rose ed è il primo golfista europeo a conquistare il Grande Slam.

A digiuno di Major da 11 anni

McIlroy ha conquistato decine di tornei in Europa e negli Stati Uniti, ma non vinceva un Major dal 2014: in passato aveva vinto lo U.S. Open nel 2011, il PGA Championship nel 2012 e nel 2014 e l’Open Championship nel 2014. Il fatto che non avesse ancora vinto il Masters di Augusta era motivo, fino a ieri, per non considerarlo tra i più grandi campioni della storia del golf.