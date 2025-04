Mcllroy, una carriera tra inferno e paradiso. Ma ora è nell'Olimpo del golf 

Tra gloria e baratro, tra paradiso e inferno. La vita e la carriera di Rory McIlroy è sempre stata in bilico e ieri ha vissuto uno di quei picchi che resteranno nella storia. Vincendo l’89° Masters, infatti, il 35enne nordirlandese ha completato lo slam in carriera, portando a 5 i major vinti, primo europeo a centrare l’impresa dopo ben 11 anni di digiuno. Mica male. Due Pga, uno Us Open, un Open Championship e ora, finalmente, la Giacca Verde