Alessandro Petrianni porta Sezze sul tetto d'Europa: un trionfo di passione e resilienza

La comunità di Sezze festeggia un risultato straordinario. Il concittadino Alessandro Petrianni, noto a tutti come Pedro, si è laureato Campione Europeo di golf nella specialità Match Play, categoria Net, al prestigioso RSM European Play-off tenutosi in Inghilterra. La sua vittoria non è solo un successo personale, ma un motivo di profondo orgoglio per l'intera città, che riconosce nel suo trionfo il valore della determinazione, della passione e del coraggio. A testimoniare il grande valore della sua impresa, sono arrivate le congratulazioni del Comitato Regionale Lazio, che, per mano del suo Presidente Antonio Gazzellone, ha sottolineato come la sua vittoria sia un traguardo di grande importanza per l’intera comunità sportiva del Lazio e un simbolo per il movimento paralimpico italiano.
Una storia di golf e solidarietà
Il percorso di Petrianni nel mondo del golf è iniziato esattamente dieci anni fa. La sua passione per questo sport lo ha spinto a compiere un passo importante nel 2017, quando ha fondato l’Associazione Italiana Disabili Golfisti, di cui è stato Presidente fino al marzo 2025, rimanendo poi nel Consiglio Direttivo. L'organizzazione, oggi riconosciuta e affiliata a Federgolf, è diventata un punto di riferimento fondamentale per i golfisti disabili in Italia, dimostrando che il golf è uno sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle difficoltà.
La vittoria di Alessandro ha un sapore speciale proprio perché ottenuta dopo un anno difficile, segnato da infortuni al braccio e alla schiena. Come ha raccontato in un'intervista all'European Disabled Golf Association (EDGA), ha dovuto combattere il dolore per ogni singolo colpo. "L'anno scorso il golf è stato piuttosto difficile per me a causa degli infortuni," ha ammesso, "ma in ogni caso, ogni volta che ho giocato, mi sono impegnato a dare il massimo e a superare le difficoltà". Questa resilienza lo ha portato a vincere tornei importanti, come quelli all'Olgiata Golf Club e al Royal Golf La Bagnaia, e a conquistare il primo posto nella classifica WR4GD, mantenendo la posizione per molti mesi.
L'impegno per ispirare gli altri
Per Alessandro, il golf non è solo una competizione, ma una missione. In qualità di presidente dell'Associazione Italiana Golfisti Disabili, ha organizzato numerosi eventi e giornate aperte per diffondere il messaggio che chiunque, a prescindere dalla propria disabilità, può giocare a golf. Il suo impegno ha già dato i suoi frutti: "Alcuni partecipanti sono ora buoni golfisti, quindi posso umilmente dire che potrei aver ispirato qualcuno," ha dichiarato con soddisfazione.
Guardando al futuro, Petrianni ha obiettivi chiari e misurabili, come suo solito. Desidera partecipare a più eventi G4D in altri continenti e continuare a migliorare il suo handicap. Ma il suo traguardo più grande, al di là dei riconoscimenti, è continuare a ispirare e a dimostrare che con la giusta mentalità, ogni ostacolo può essere superato.