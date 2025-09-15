Alessandro Petrianni porta Sezze sul tetto d'Europa: un trionfo di passione e resilienza

La comunità di Sezze festeggia un risultato straordinario. Il concittadino Alessandro Petrianni, noto a tutti come Pedro, si è laureato Campione Europeo di golf nella specialità Match Play, categoria Net, al prestigioso RSM European Play-off tenutosi in Inghilterra . La sua vittoria non è solo un successo personale, ma un motivo di profondo orgoglio per l'intera città, che riconosce nel suo trionfo il valore della determinazione, della passione e del coraggio. A testimoniare il grande valore della sua impresa, sono arrivate le congratulazioni del Comitato Regionale Lazio , che, per mano del suo Presidente Antonio Gazzellone , ha sottolineato come la sua vittoria sia un traguardo di grande importanza per l’intera comunità sportiva del Lazio e un simbolo per il movimento paralimpico italiano.

Una storia di golf e solidarietà

Il percorso di Petrianni nel mondo del golf è iniziato esattamente dieci anni fa. La sua passione per questo sport lo ha spinto a compiere un passo importante nel 2017, quando ha fondato l’Associazione Italiana Disabili Golfisti, di cui è stato Presidente fino al marzo 2025, rimanendo poi nel Consiglio Direttivo. L'organizzazione, oggi riconosciuta e affiliata a Federgolf, è diventata un punto di riferimento fondamentale per i golfisti disabili in Italia, dimostrando che il golf è uno sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle difficoltà.

La vittoria di Alessandro ha un sapore speciale proprio perché ottenuta dopo un anno difficile, segnato da infortuni al braccio e alla schiena. Come ha raccontato in un'intervista all'European Disabled Golf Association (EDGA), ha dovuto combattere il dolore per ogni singolo colpo. "L'anno scorso il golf è stato piuttosto difficile per me a causa degli infortuni," ha ammesso, "ma in ogni caso, ogni volta che ho giocato, mi sono impegnato a dare il massimo e a superare le difficoltà". Questa resilienza lo ha portato a vincere tornei importanti, come quelli all'Olgiata Golf Club e al Royal Golf La Bagnaia, e a conquistare il primo posto nella classifica WR4GD, mantenendo la posizione per molti mesi.

L'impegno per ispirare gli altri

Per Alessandro, il golf non è solo una competizione, ma una missione. In qualità di presidente dell'Associazione Italiana Golfisti Disabili, ha organizzato numerosi eventi e giornate aperte per diffondere il messaggio che chiunque, a prescindere dalla propria disabilità, può giocare a golf. Il suo impegno ha già dato i suoi frutti: "Alcuni partecipanti sono ora buoni golfisti, quindi posso umilmente dire che potrei aver ispirato qualcuno," ha dichiarato con soddisfazione.

Guardando al futuro, Petrianni ha obiettivi chiari e misurabili, come suo solito. Desidera partecipare a più eventi G4D in altri continenti e continuare a migliorare il suo handicap. Ma il suo traguardo più grande, al di là dei riconoscimenti, è continuare a ispirare e a dimostrare che con la giusta mentalità, ogni ostacolo può essere superato.