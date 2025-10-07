Puro terrore nel torneo di golf: è costretto a colpire la pallina, ma quello che spunta alle sue spalle fa spavento…

JACKSON (Stati Uniti) - Spaventoso imprevisto durante il Sanderson Farms Championship , torneo di golf del circuito professionistico Pga che si è concluso domenica scorsa a Jackson, nello stato americano del Mississippi. Alla alla buca 11 lo statunitense Vince Whaley si è trovato a dover giocare un colpo sulla riva di uno stagno sul lato destro del green. Mentre si preparava a entrare con i piedi nell'acqua torbida e a colpire la pallina, Whaley si è voltato e ha visto la testa di un alligatore di un paio di metri che lo fissava, a pelo d'acqua, a 5-6 metri di distanza.

Il racconto: "Avevo fiducia nel mio caddie"

In qualche modo il 30enne Whaley è riuscito a mantenere la calma e a colpire la pallina, togliendola dall'acqua, nonostante alle sue spalle ci fosse il coccodrillo immobile a osservarlo. Il golfista statunitense ha poi raccontato quegli interminabili momenti: "Beh, per fortuna gli davo le spalle, così ho potuto concentrarmi sul tiro per un secondo". Ha poi aggiunto di avere avuto "molta fiducia" nel suo caddie, che avrebbe controllato eventuali attacchi dell'alligatore. "Il piano era di andarsene subito dall'acqua" ha ammesso Whaley, che si è classificato terzo nel torneo, vinto dallo statunitense Steven Fisk con un -24 di par.