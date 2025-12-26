L'assurdo jet privato del campione di golf Jon Rahm: "Dentro ha una biblioteca!"

L'assurdo jet privato di Jon Rahm: "Esperienza fantastica!"

Con questo servizio, i giocatori possono volare con le loro famiglie o il loro staff tecnico per raggiungere qualsiasi torneo in ogni angolo del mondo: è necessario dare un preavviso di 24 ore per avere un jet pronto, completo di assistenti di volo con tutti i comfort. L'aereo del classe 1994 nativo di Barrika appartiene alla flotta Global 7500, l'ammiraglia di VistaJet: il jet privato con la maggiore autonomia, velocità e spazio in cabina del pianeta. Un vero lusso in volo. Lo stesso Rahm ha condiviso la sua esperienza a bordo: "Ho volato sul Global 7500 per la Spagna per un torneo... ed è stato un volo fantastico! Si passa dalla cabina principale al divano e poi alla camera da letto posteriore, che ha anche una biblioteca e un ufficio. È una delle cose più belle che abbia mai visto. Ho cenato, sono andato a letto e ho dormito per otto ore di fila senza problemi. È stata l'unica volta che ho attraversato l'Atlantico con un fuso orario così grande e non ho sofferto di jet lag", ha confessato il golfista. Il suo Global 7500 è praticamente un'estensione della sua casa: divano, letto e ufficio inclusi, tutto su misura per l'atleta.