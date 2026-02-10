Golf, pioggia di denaro: ecco qual è il torneo più pagato al mondo

È pensiero comune che il tennis rappresenti l’apice di guadagni per un’atleta, mettendo in ombra l’attuale panorama del golf professionistico. Nell’ultimo biennio, lo scenario economico del green (così viene definita l’area subito prima della buca finale) ha subito importanti stravolgimenti, trasformandosi in una vera e propria guerra di portafogli. A partire dai Major storici fino ad arrivare al fondo sovrano saudita (PIF), i premi hanno visto una curva al rialzo, contribuendo a ridefinire i circuiti con buche dalle “palline d’oro”.

The Players Championship domina: il montepremi del “quinto major”

Evento imperdibile situato a Ponte Vedra Beach, in Florida, è considerato uno dei tornei più competitivi. Il montepremi complessivo ammonta a circa 25 milioni di dollari, che rappresenta il payout più elevato facendo riferimento ad un singolo evento. Seppur non rientri nella categoria dei quattro Major, The players viene spesso considerato di pari importanza per via del livello dei partecipanti, valore economico dei montepremi, rilevanza nel ranking mondiale ed organizzazione del PGA Tour.

Quanto guadagna il vincitore del The Players Championship

Il vincitore del torneo incassa circa 4,5 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato in un singolo evento del PGA Tour. Questo è quanto accaduto nel marzo 2025, quando a tronfare fu Rory Mcllroy, rendendo il The Players non solo il circuito più ricco ma anche quello con la remunerazione per la vittoria finale più elevata.

La rivoluzione del petrolio: la LIV Golf

La scossa di terremoto arriva con la superlega araba che decide di introdurre la LIV Golf, mettendo in palio un montepremi di 25 milioni di dollari: 20 milioni per le gare individuali, che prevedono un premio di 4

milioni di dollari per il vincitore e 5 milioni per la gara a squadre. Il format è totalmente innovativo perché prevede la partecipazione sia individualmente che a squadre, permettendo ai giocatori di competere per due titoli diversi, attirando i giocatori più importanti del panorama golfistico.

E i Major?

I Major tradizionali sono i tornei in assoluto di maggior rilevanza, ma non sono i più pagati in termini economici. Il Masters Championship è il major di maggior prestigio ed uno dei più iconici a livello mondiale. Si svolge ad Augusta e presenta un montepremi che si aggira attorno ai 20 milioni di dollari. Lo U.S. Open risulta sempre il più pagato tra i major con un valore di 21 milioni di dollari mentre il The Open Championship e il PGA Championship prevedono un montepremi che si aggira intorno ai 17 milioni di dollari.

Il jackpot: la FedEx Cup

Tuttavia, se consideriamo la vincita massima mai realizzata da un singolo giocatore, dobbiamo considerare non il singolo torneo, ma la fase finale della FedEx Cup: il vincitore stacca un assegno di ben 25 milioni di dollari, pari all’equivalente monetario messo a disposizione dall’intero circuito The Players. È la singola vincita più alta nell’intero sport professionistico per un evento individuale.