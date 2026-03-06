Caroli Hotels XGolf Challenge, il torneo di golf “di strada” torna a Gallipoli

Non serve essere golfisti per lasciarsi coinvolgere dall’originale Caroli Hotels XGolf Challenge, il torneo di golf “di strada” che torna a Gallipoli per la sua 7ª edizione. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 marzo, con partenza dalle ore 9:00, per due giornate all’insegna del gioco, della scoperta e del divertimento.

Il percorso prevede 9 buche distribuite per la città, da raggiungere colpo dopo colpo seguendo la pallina lungo un itinerario sorprendente nella “città bella”. Tra una buca e l’altra si alternano momenti di sport, spettacolo, degustazioni e pause caffè, in un’atmosfera conviviale fatta di curiosità e condivisione.

La “gara” si sviluppa lungo un tracciato che attraversa negozi, monumenti e scorci naturali, tra Corso Roma e il centro storico di Gallipoli. Un modo originale per vivere la città, esplorando anche i suoi angoli più nascosti: vicoli, corti e passaggi suggestivi del borgo antico. All’evento parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto “Vespucci” di Gallipoli.

Con il patrocinio del Comune di Gallipoli e della Federazione Italiana Pitch & Putt, l’iniziativa rientra nel calendario SVieni a Gallipoli 2026. È un gioco capace di trasformare gli spazi urbani in un grande campo aperto, regalando un’esperienza divertente e coinvolgente per grandi e piccoli, senza limiti di età.

Partecipare significa mettersi alla prova, superare piccoli ostacoli e raggiungere l’obiettivo con abilità e un pizzico di fantasia, ma anche scoprire il territorio da una prospettiva insolita, lasciandosi sorprendere da luoghi e dettagli spesso nascosti agli occhi di chi passa distrattamente.

Il filo invisibile che unisce i partecipanti è la voglia di provare qualcosa di diverso, un gioco originale ma davvero alla portata di tutti. Si può utilizzare qualsiasi mazza, non esiste dress code e si gioca con palline di XGolf (cross golf) biodegradabili: offrono la stessa sensazione del golf tradizionale ma sono progettate per essere sicure anche negli spazi urbani.

Principali regole del gioco XGolf:

* XGolf è prima di tutto un gioco.

* Si basa sul rispetto dello spazio in cui si gioca, delle persone presenti e degli altri partecipanti

* C’è un direttore di gara, ma non un arbitro: ogni giocatore segna il proprio punteggio.

* Il primo obiettivo è colpire la palla.

* Il passo successivo è mandarla in buca con il minor numero di colpi.

* Si gioca solo con palline ufficiali XGolf, ma con qualsiasi tipo di mazza.

* L’uso di un tappetino non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato.

* La palla può rimbalzare su qualsiasi ostacolo: resta sempre in gioco.

* I limiti del campo sono le proprietà private e gli ostacoli che rendono impossibile il tiro (ad esempio sotto un’auto o dentro una fontana). In questi casi la palla viene riposizionata con un colpo di penalità.

* È possibile cercare una palla per massimo 2 minuti: se non viene trovata o riconosciuta, è considerata persa

* Il giocatore può ripiazzare la palla a una distanza massima pari alla lunghezza della propria mazza dal punto in cui si era fermata.