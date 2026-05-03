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World Tour, secondo posto per Migliozzi in Turchia. Bene anche De Leo 

Lo svedese Lindberg ha firmato con 278 il primo titolo in carriera nel circuito: tutti i dettagli
2 min
TagsGolfMigliozzi

Tanta Italia nel DP World Tour. Lo svedese Mikael Lindberg ha firmato con 278 (66 73 70 69, -10) il primo titolo nel circuito, ma gli azzurri sono stati protagonisti fino in fondo nel Turkish Airlines Open. Basta vedere la prova di Guido Migliozzi, secondo con 280 (-8), ma anche di Gregorio De Leo, settimo con 282 (-6), in corsa per il successo praticamente fino al termine, e di Matteo Manassero, 13° con 284 (-4). 

Il percorso in Turchia 

Sul percorso del National Golf Club (par 72), a Belek in Turchia, Lindberg ha preso il comando nel terzo giro, insieme al portoghese Daniel Rodrigues, e poi con un parziale di 69 (-3, sei birdie, tre bogey) lo ha distaccato e ha contenuto il tentativo di rimonta di Migliozzi, appaiati alle sue spalle.

 

 

In quarta posizione con 281 (-7) lo scozzese Ewen Ferguson, l'olandese Darius Van Driel e il danese Jacob Skov Olesen, in settima, alla pari con De Leo, il portoghese Ricardo Gouveia e in nona con 283 (-5) il francese Ugo Coussaud, il sudafricano JC Ritchie, l'inglese Marcus Armitage e il giapponese Kota Kaneko. Solo 43° con 288 (par) il transalpino Martin Couvra, campione uscente. 

 

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