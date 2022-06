Hockey in line femminile, le snipers Civitavecchia campioni d’Italia

La cv skating hockey e pattinaggio di Civitavecchia sale sul gradino più alto del podio nazionale. La serie A femminile dell'hockey in line femminile Snipers Civitavecchia dopo il dominio delle squadre venete è campione d'Italia 2021-2022. Stagione brillante per la società civitavecchiese dopo straordinari risultati in tutte le categorie dell'hockey in line, under 12 under 14 under 16 under 18 elite serie b e serie c. Grandi risultati anche per il pattinaggio artistico. La cv skating Civitavecchia protagonista dello sport cittadino.