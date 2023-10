Hockey ghiaccio: tragedia in Inghilterra, pattino taglia gola a giocatore

L’incidente mortale

Il ragazzo statunitense - durante il secondo periodo della partita - è caduto e ha subito un taglio al collo causato dalla lama di un pattino di un avversario che non ha potuto evitare l’impatto. L’incidente si è rivelato immediatamente in tutta la sua drammaticità, e i medici non hanno potuto fare nulla per evitare il peggio. Adam Johnson era nato nel Minnesota, e prima dell’esperienza in Inghilterra aveva giocato in Canada e in Germania.