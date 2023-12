Dramma nell'hockey: Hakala resta paralizzata dopo un grave incidente di gioco

Hakala paralizzata

Il video del terribile incidente è diventato virale sui social. Hakala, che ora è in sedia a rotelle e che a stento riesce a muovere braccia e mani, dovrà cominciare una nuova fase dela sua vita nella speranza che le terapie a cui si sottoporrà le consentiranno di recuperare alcuni movimenti del corpo.

L'emozionante messaggio social di Hakala

"Non riesco a capire cosa mi è accaduto e non pensavo che l'impatto con il palo potesse avere conseguenze di questo tipo", ha scritto Hakala su Instagram. "Non solo devo smettere di giocare a hockey, che è stata una parte importante della mia vita per anni, ma potrei restare in carrozzina per il resto della mia vita. È la partita più dura della mia vita. So di contare sul sostegno della mia famiglia lungo questo percorso che mi aspetta. Non so cosa farò dopo, la mia carriera finisce qui. Adesso devo concentrare tutte le mie energie sulla riabilitazione in modo da poter recuperare al meglio. Questa situazione è terribile ma non ho paura di affrontarla", ha concluso.