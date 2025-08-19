Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Lega di Serie A accoglie le stelle della NHL: chi sono i campioni di hockey attesi a Milano

Iniziative congiunte con Milan e Inter: sinergia nel fine settimana che dà il via al campionato, con vista sulle prossime Olimpiadi invernali
3 min

MILANO - Tra i tifosi di calcio c'è un motivo in più per attendere con ansia l'imminente inizio del massimo campionato in un fine settimana che vedrà le stelle dell'hockey sbarcare a Milano.

La Lega di Serie A accoglie le stelle della NHL

In occasione del weekend che inaugura la stagione 2025-26 di Serie A Enilive infatti, la National Hockey League (NHL) e la National Hockey League Players' Association (NHLPA) uniscono le forze con la Lega Serie A per una serie di eventi che porteranno alcune delle più grandi stelle europee della NHL a contatto diretto con i club e i tifosi del calcio italiano. Il cuore dell'iniziativa sarà il NHL/NHLPA European Player Media Tour, in programma il 22 agosto a Milano, tappa cruciale sulla strada che condurrà i giocatori NHL ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Chi sono i campioni dell'hockey attesi a Milano

Non sarà solo un'occasione di promozione: la visita segna un ponte simbolico e concreto tra due sport che condividono passione, tradizione e una base di tifosi globale. All'appuntamento parteciperanno non solo giocatori e dirigenti delle due leghe, ma anche rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Tra i 25 giocatori NHL attesi, spiccano sei nomi già inseriti nelle liste olimpiche preliminari: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, Finlandia), Lukas Reichel (Chicago Blackhawks, Germania), Miro Heiskanen (Dallas Stars, Finlandia), Moritz Seider (Detroit Red Wings, Germania), Lucas Raymond (Detroit Red Wings, Svezia) e Nico Hischier (New Jersey Devils, Svizzera).

Le iniziative in programma con Milan e Inter

Il programma prevede anche esperienze esclusive con due colossi del calcio mondiale: l'Inter e il Milan, che sabato sera esordirà nella nuova Serie A a San Siro contro la neopromossa Cremonese. La squadra rossonera vedrà in campo due stelle statunitensi, Christian Pulisic e Yunus Musah, particolarmente attese dal pubblico internazionale. Le attività includeranno scambi di maglie, incontri con leggende del calcio e contenuti social condivisi, per raccontare l'incontro tra i due sport a un'audience globale. Non mancherà anche un momento di confronto più tecnico: Lega Serie A parteciperà infatti al NHL International Broadcaster Summit, occasione per raccontare come il campionato italiano collabora con i broadcaster internazionali e si posiziona come leader nel marketing sportivo e nella produzione di contenuti digitali.

 

 

 

Tutte le news di Hockey ghiaccio

