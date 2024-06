Finalissima Lazio-Veneto 4-1: passano subito in vantaggio i veneti con Bisi, pateggia per il Lazio capitan Novelli a 15 secondi della fine del primo tempo. Secondo tempo senza storia raddoppio per il Lazio sempre con il capitano, poi ci pensa il furetto Padovan a siglare il 3 a 1, poi infine lady Giannini su un bell assist di Novelli mette in archivio il risultato sul 4 a 1. Il Lazio controlla fino alla sirena e mette un importante trofeo in bacheca. Complimenti.